По данным издания, решение принял лично министр обороны США Пит Хегсет (Peter Brian Hegseth) без публичной огласки

Издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в этом году министр обороны США Пит Хегсет (Peter Brian Hegseth) лично принял решение о прекращении поставок 155-мм артиллерийских снарядов Украине. Решение было принято без публичной огласки, а основная причина – истощение складов американской армии.

По данным издания, занимавший тогда пост Верховного главнокомандующего Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи неоднократно обращался с электронными письмами к Пентагону с просьбой высвободить снаряды для поставок украинской армии. Однако дело сдвинулось только после вмешательства отставного генерала Джеки Кина, имевшего контакты действующего президента США Дональда Трампа.

Несмотря на это, уже 2 июля, когда один из поездов с 18 тысячами артиллерийских снарядов американского производства приближался к границе с Украиной, был отдан приказ немедленно перенаправить груз обратно. В итоге боеприпасы простаивали на железнодорожной станции в течение 10 дней, а поставка была сорвана. Источник The New York Times подчёркивает, такие внезапные отмены поставок происходили «так часто, что я сбился со счёта».

Непредсказуемость в поставках обусловлена широкими полномочиями министра обороны Пита Хегсета, который может заблокировать любую поставку оружия в случае, если сочтёт это необходимым для сохранения обороноспособности армии США. Пока непонятно, насколько часто Пентагон сейчас блокирует поставки артиллерийских боеприпасов, но у ведомства есть для этого все возможности, к которым они в этом году неоднократно прибегали.