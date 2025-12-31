Власти страны выбрали двух подрядчиков, которые определят возможные платформы и предоставят план интеграции

Министерство обороны Испании выбрало компании Airbus Defence and Space (Франция) и Indra Group (Испания) для проведения исследования, связанного с разработкой новых самолётов радиоэлектронной разведки для испанских воздушно-космических сил. Об этом сообщает компания Airbus в своём пресс-релизе.

В течение следующих 18 месяцев компании проведут исследование на рынке, определив наиболее подходящие платформы для создания самолёта радиоэлектронной разведки. Это означает, что Airbus найдут доступный коммерческий самолёт, который выступит платформой для его оснащения системой радиоэлектронной разведки, разработанной Indra.

Airbus напоминает о своём обширном опыте в переоборудовании гражданских самолётов в военные. Так, например, модель Airbus A330 уже была переоборудована в многофункциональный транспортный самолёт-заправщик A330 MRTT. Полученный компанией опыт может быть использован для того, чтобы выбрать один из существующих самолётов и разработать план оснащения его датчиками и бортовой системой производства Indra.

Таким образом, в итоге Испания может получить национальное решение, которое удастся реализовать гораздо быстрее, чем если бы одной из испанских компаний пришлось с нуля разрабатывать платформу. Участие Indra обеспечит, чтобы испанская промышленность также имела выгоду из программы по разработке самолёта радиоэлектронной разведки.