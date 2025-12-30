Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Армия Израиля получила первую лазерную систему «Железный луч»
Система прошла все испытания и доказал свою эффективность

Компания Rafael Advanced Defense Systems сообщила о передаче Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) первой лазерной системы «Железный луч» (Iron Beam), разработанной израильскими специалистами совместно с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что система доказал свою эффективность в ходе обширной серии испытаний против различных угроз. «Железный луч способен перехватывать различные угрозы в пределах ближнего радиуса. Речь идёт о беспилотниках, реактивных ракетах, артиллерийских и миномётных снарядах. Таким образом, «Железный луч будет включён в состав многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля для дополнения возможностей «Железный купол» (малый радиус), «Праща Давида» (средний радиус) и «Стрела» (большой радиус).

«Железный луч» состоит из усовершенствованного лазерного источника и уникальной электрооптической системы наведения. Сочетание этих двух систем позволяет эффективно перехватывать различные угрозы по значительно меньшей стоимости, чем их запуск. Не уточняется, сколько долларов обходится один выстрел «луча», но речь даже не о тысячах долларах. В разработке израильской системы принимали участие Rafael, Elbit Systems, правительственные организации и другие предприятия израильского оборонно-промышленного комплекса.

#израиль #цахал #iron beam #железный луч
Источник: rafael.co.il
2
Показать комментарии (2)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Китя.
11:55
Карта жрет много. а толку мало. у амд всегда карты были горячие. Даже 5070 дерет 9070хт.
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Chihonya
11:52
В версии Sapphire Nitro+ OC: в режиме ожидания — 10 Вт; 3dnews.ru в играх — 351 Вт; 3dnews.ru редкие кратковременные (20 мс) всплески мощности — 417 Вт. Редко какая 5070ti к 300Вт подберется. С н...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
Китя.
11:41
Для ноута хорошо энерго ядера. чем на амд где открыл бук и сразу сел аккумулятор.
Intel выпустила 16-ядерный процессор Panther Lake с графикой Arc B390
Китя.
11:18
На картах сапфир нитро 9070хт горит разъем. а на 5070ti и 5080 нет. Хотя карты мощнее. Как же это так или опять амд где-то просчитались как с процессорами рузен 9хххх серий которые горят. или сми как ...
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
222
11:04
для начала приучите россиян на красный свет не пересекать перекрестки
В России могут в пять раз повысить штраф за чрезмерный шум от транспортных средств
iponec
10:40
Аналитики Goldman Sachs фиксируют сигналы достижения биткоином дна при цене в 67 тысяч долларов
Waramagedon
10:28
Хочешь родину продать? Ну жди тогда гостей к себе
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Waramagedon
10:26
Какие твои налоги нищенка из промежной?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Руслан Знамов
09:59
В итоге уголовку введут и отчитаются о завершённой борьбе.
Аналитики Goldman Sachs фиксируют сигналы достижения биткоином дна при цене в 67 тысяч долларов
Руслан Знамов
09:55
Покорные турбопатриоты минусов не жалеют )))
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter