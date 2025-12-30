Система прошла все испытания и доказал свою эффективность

Компания Rafael Advanced Defense Systems сообщила о передаче Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) первой лазерной системы «Железный луч» (Iron Beam), разработанной израильскими специалистами совместно с Управлением оборонных исследований и разработок Министерства обороны.

В пресс-релизе компании подчёркивают, что система доказал свою эффективность в ходе обширной серии испытаний против различных угроз. «Железный луч способен перехватывать различные угрозы в пределах ближнего радиуса. Речь идёт о беспилотниках, реактивных ракетах, артиллерийских и миномётных снарядах. Таким образом, «Железный луч будет включён в состав многоуровневой системы противовоздушной обороны Израиля для дополнения возможностей «Железный купол» (малый радиус), «Праща Давида» (средний радиус) и «Стрела» (большой радиус).

«Железный луч» состоит из усовершенствованного лазерного источника и уникальной электрооптической системы наведения. Сочетание этих двух систем позволяет эффективно перехватывать различные угрозы по значительно меньшей стоимости, чем их запуск. Не уточняется, сколько долларов обходится один выстрел «луча», но речь даже не о тысячах долларах. В разработке израильской системы принимали участие Rafael, Elbit Systems, правительственные организации и другие предприятия израильского оборонно-промышленного комплекса.