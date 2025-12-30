На опубликованных кадрах демонстрируется, как бомба пробивает бетонное укрытие и поражает вертолёт

Генеральный директор оборонной компании ASELSAN (Турция) Ахмет Акьол (Ahmet Akyol) опубликовал кадры с испытаний, где истребитель Военно-воздушных сил Турции F-16 осуществляет сброс авиационной бомбы Tolun на условленную цель. Примечательным является то, что цель находится под бетонным укрытием, но это не помешало авиабомбе успешно поразить её.

Соответствующие испытания демонстрируют работу турецкой компании над новой модификацией Tolun, предназначенной для поражения бетонных укрытий. Бетонобойные авиабомбы могут использоваться для поражения военной техники противника в защитных укрытиях. В данном случае Tolun успешно пробил слой бетона, поразив выведенный из эксплуатации вертолёт UH-1. Не уточняется, сколько именно метров бетона удалось пробить бетонобойной модификации Tolun. Однако если учесть, что высота этого вертолёта составляет около 4 метров, то, вероятнее всего, толщина бетона равна где-то двум метрам. Для понимания, обыкновенные варианты авиабомб ФАБ-500 или GBU-39 не способны пробить бетон такой толщиной. В то же время американская бетонобойная авиабомба GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, сброшенная летом этого года на Иран, может пробивать до 19 метров армированного бетона.