По мнению главы эстонской разведки, в Москве уважают НАТО и стараются избегать какого-либо открытого конфликта на данный момент

Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью Эстонскому национальному телерадиовещанию (ERR) заявил, что в настоящее время страны Балтии и НАТО в целом не сталкиваются с угрозой прямого конфликта с Россией. По его оценке, Москва пересмотрела своё поведение в отношении Североатлантического альянса и старается избегать открытого противостояния. Розин подчеркнул, что Эстония ставит перед собой задачу предпринимать шаги для сохранения текущей ситуации.

Глава эстонской разведки связал свою оценку с мерами, принятыми НАТО после ряда инцидентов в Балтийском море, включая усиление противовоздушной обороны и военной активности в регионе. Речь идёт, в частности, о повреждениях подводных кабелей, а также о случаях залёта российских дронов и самолётов в воздушное пространство стран НАТО. Североатлантический альянс возлагает ответственность за эти инциденты на Россию, однако Москва официально отрицает данные обвинения.

Розин отметил, что в последнее время Россия действует более осторожно, стремясь минимизировать риски прямого столкновения с НАТО. В качестве примера он привёл изменение маршрутов российских беспилотников в обход стран альянса, а также более тщательный контроль за полётами военной авиации над Балтийским морем.

Каупо Розин считает, что положительные изменения в сфере региональной безопасности обусловлены в том числе интересами России. Он напомнил о важности Балтийского моря для российского судоходства, а также то, что страны Европы предпринимали шаги по его блокированию, например, когда Франция взяла на абордаж один из танкеров с российской нефтью. Своими действиями НАТО хотели продемонстрировать, что российский флот танкеров не является неприкосновенным.