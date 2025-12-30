В США динамика наоборот указывает на спад после «бума» в 2023 году

Издание Financial Times, ссылаясь на данные исследовательской организации Vertical Research Partners, пишет, что в этом году восемь крупнейших оборонных компаний Европы (BAE Systems, Thales, Rheinmetall, Leonardo, Saab и другие) выплатят акционерам около 5 миллиардов долларов в качестве дивидендов. Рекордные выплаты обусловлены растущими темпами перевооружения, которые принесли оборонным компаниям существенную прибыль.

Наибольший рост доходов зафиксирован в Чехии, оборонные компании которой получили рекордные доходы от поиска и закупок артиллерийских боеприпасов для Украины. Великобритания также заработала значительную сумму, заключив в этом году две крупные сделки, а общий годовой доход страны от экспорта вооружений составил 20 миллиардов фунтов стерлингов (около 27 миллиардов долларов). При этом аналитики не учитывали данные Airbus, которая также имеет большой бизнес в сфере гражданской авиации.

Рост доходов европейской оборонной промышленности напрямую связан с увеличением военного производства и инвестиций в исследование и разработку новых вооружений.

В то же время доходы акционеров шести крупнейших оборонных компаний США, включая RTX, L3Harris, Lockheed Martin, General Dynamics и Northrop Grumman, упали после рекордных показателей в 2023 году.