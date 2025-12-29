Британские военные чиновники также представили местные беспилотные технологии для развития флота

Во время визита министра армии США Дэниела Дрисколла (Daniel Driscoll) в Портсмут (Великобритания) представители Королевских Военно-морских сил поделились своими планами по созданию «гибридного флота» с использованием большего количества беспилотных технологий. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на пресс-релиз британских ВМС.

Британские военные чиновники поделились информацией о том, как планируют адаптировать свою структуру, интегрировав в неё беспилотные платформы в соответствии с правительственной стратегией. В частности, Дрисколлу продемонстрировали грузовые беспилотники Malloy T-150, которые используются экипажем военного корабля для организации логистики. Дроны позволяют как обеспечивать снабжение контингента войск на суше, так и доставлять предметы на борт, передавать их между другими судами. Помимо этого, британские чиновники обратили внимание на свою экспериментальную 12-метровую подводную лодку без экипажа XV Excalibur весом 19 тонн.

В пресс-релизе британских ВМС акцентируют внимание на том, что визит Дэниела Дрисколла подтверждает приверженность США совместной с Великобританией координации действий в области беспилотных морских систем, защиты подводной инфраструктуры и сотрудничества в рамках трёхсторонней программы AUKUS.