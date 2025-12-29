Nacvark
Великобритания и Германия заказывают прототипы новейших САУ RCH 155 за $70 млн
Страны получат три демонстрационных образца для проверки и оценки технических характеристик

На сайте правительства Великобритании сообщается об официальном подписании контракта с Германией на поставку новейших самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155 немецкого производства, которые уже прошли испытания в условиях боевых действий. Общая стоимость соглашения составляет 52 миллиона фунтов стерлингов (около 70 миллионов долларов).

В стоимость входит поставка трёх демонстрационных образцов САУ RCH 155 для проверки и оценки технических характеристик. Ожидается, что одна система останется в Великобритании, а две поедут в Германии. Такой подход позволит ускорить будущие поставки уже полноценных САУ как британской, так и немецкой армии. Не уточняется, как распределяются финансовые обязательства между странами.

Немецкая и британская армия планируют обмениваться данными об испытаниях, чтобы ускорить сроки закупок и одновременно снизить расходы.

В пресс-релизе британского правительства напоминают о том, что данная САУ способна развивать скорость до 100 километров в час, а также может наносить артиллерийские удары на расстояние до 70 километров. При этом запас хода RCH 155 составляет 700 километров без необходимости дозаправки, а экипаж сокращён до двух человек личного состава благодаря автоматизации большей части процессов.

#германия #великобритания #сау #rch-155
Источник: gov.uk
