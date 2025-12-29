Ракеты была запущена с борта эсминца Type 055

Вчера в официальных китайских СМИ опубликовали кадры запуска гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20, которая была размещена на борту эсминца Type 055 Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая. Конструкция ракеты делает её достаточно манёвренной, чтобы максимально усложнить перехват.

Запуск YT-20 был осуществлён с помощью одной из контейнерных вертикальных пусковых установок, размещённых в кормовой части эсминца. Ракета была запущена методом «холодного старта»: снаряд выбрасывается за счёт давления в пусковой установке, после чего ракетный двигатель активируется и позволяет ему набрать высоту.

Китайский военный эксперт Чжан Цзюньшэ в интервью изданию Global Times объясняет, что YJ-20 является крылатой ракетой, состоящей из ракетного ускорителя и двухконусного планирующего аппарата, который позволяет ей маневрировать на конечном участке траектории. По его словам, китайская противокорабельная ракета гиперзвукового типа может поражать надводные суда под почти вертикальным углом, подобно баллистической ракете, а высокий уровень скорости затрудняет перехват.

Размещение YJ-20 на таких платформах, как эсминец Type 055, позволяет наносить удары в дальних морях, например, по военным кораблям противника.