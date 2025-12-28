Об этом сообщает местное издание Liberty Times

В этом месяце Корпус морской пехоты Тайваня провёл военные учения в прилегающей акватории, отработав запуск барражирующих боеприпасов Chin Feng I с борта ударных катеров. Об этом сообщает издание Liberty Times, ссылаясь на официальную информацию.

Тайваньские военные задействовали быстроходный катер M96, на борту которого была установлена пусковая установка для запуска дрона-камикадзе. Пусковая установка представляет собой трубу, куда размещается дрон со складными крыльями. После выстрела дрон вылетает под воздействием углекислого газа (придаёт начальную скорость), расправляет крылья и начинает барражировать уже с помощью электродвигателя. При этом сохраняется малозаметность, поскольку запуск Chin Feng I не раскрывает позицию, как было бы в случае нанесения артиллерийского или миномётного удара.

Chin Feng I управляется оператором, который задаёт на планшете маршрут и задачи. Военные могут использовать барражирующий боеприпас как для разведки, так и для нанесения ударов – окончательное решение принимает оператор.

Проведённые Тайванем учения демонстрируют активную подготовку и интеграцию инноваций тайваньской армией, которая осознаёт, что беспилотники является одним из недорогих, но в то же время эффективным способов противостоять противнику с превосходящими возможностями.