Правительство Польши в течение ближайших двух лет планирует потратить 2 миллиарда долларов на усиление своей восточной границы, ориентируясь на защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание The Guardian, приводя слова заместителя министра обороны страны Цезария Томчика.В рамках данного плана, Варшава приобретёт для вооружённых сил новые средства противовоздушной обороны, включая пулемётные установки, системы радиоэлектронной борьбы и ракетные комплексы. Все средства будут сочетаться с оборонительной инфраструктурой, созданной ещё десять лет назад. При этом основная часть вооружения будет использоваться только в случае военного конфликта. До тех пор, оборудование будут хранить в созданных приграничных логистических центрах, которые позволят оперативно развернуть необходимые средства в случае необходимости.
По оценкам Томчика, первые системы противодействия БПЛА прибудут через полгода, а может и раньше. За два года, план по защите границы от беспилотников будет полностью выполнен. Говоря о финансировании, основную часть средств Польша планирует получить от объявленной Европейским союзом программы льготного кредитования SAFE, а также собственных финансов из национального бюджета.