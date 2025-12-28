Соответствующий план будет реализован в течение двух лет

Правительство Польши в течение ближайших двух лет планирует потратить 2 миллиарда долларов на усиление своей восточной границы, ориентируясь на защиту от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание The Guardian, приводя слова заместителя министра обороны страны Цезария Томчика. В рамках данного плана, Варшава приобретёт для вооружённых сил новые средства противовоздушной обороны, включая пулемётные установки, системы радиоэлектронной борьбы и ракетные комплексы. Все средства будут сочетаться с оборонительной инфраструктурой, созданной ещё десять лет назад. При этом основная часть вооружения будет использоваться только в случае военного конфликта. До тех пор, оборудование будут хранить в созданных приграничных логистических центрах, которые позволят оперативно развернуть необходимые средства в случае необходимости.

По оценкам Томчика, первые системы противодействия БПЛА прибудут через полгода, а может и раньше. За два года, план по защите границы от беспилотников будет полностью выполнен. Говоря о финансировании, основную часть средств Польша планирует получить от объявленной Европейским союзом программы льготного кредитования SAFE, а также собственных финансов из национального бюджета.