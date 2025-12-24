Эвакуация затронет муниципалитеты, расположенные на границе с Россией

Правительство Норвегии работает над планом по эвакуации гражданского населения из районов, подверженных повышенному риску боевых действий. Об этом сообщает местное издание Verdens Gang, ссылаясь на Управление гражданской защиты и готовности к чрезвычайным ситуациям Норвегии (DSB).

В материале издания приводят слова руководителя DSB Элизабет Аарсетер, которая подтвердила, что её ведомство оценивает, в каких районах страны необходимо разработать планы эвакуации. Происходит это в тесном сотрудничестве с вооружёнными силами и правоохранительными органами. По мнению Аарсетер, в первую очередь эвакуировать могут те районы, которые географически близки к России или имеют подверженные риску военные цели.

По данным Verdens Gang, ведомство проводило встречи с местными властями региона Финнмарк по вопросам планирования эвакуации гражданского населения. Помимо Финнмарка, риску подвержены муниципалитеты Тромсё и Сёр-Варангер, которые уже начали подготовку к возможной эвакуации в случае вооружённого конфликта.

Мэр приграничного Сёр-Варангера Магнус Мэланд поддерживает разработку плана по эвакуации населения, поскольку в стране «совершенно иная ситуация в сфере безопасности». При этом он видит необходимость подготовки к эвакуации населения не только в Финнмарке, но и во всей Норвегии в целом.