Обусловлено это рисками их перехвата американской армией

Правительство Венесуэлы отдало приказ военным кораблям сопровождать некоторые танкеры, перевозящие венесуэльские нефть и нефтепродукты. Речь идёт о торговых судах, которые покидают порты Венесуэлы в Карибском море. Об этом сообщает издание The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, в период с вечера вторника до утра среды несколько танкеров уже отплыли от восточного побережья страны в сопровождении военно-морского эскорта. Произошло это всего лишь спустя несколько часов, как президент США Дональд Трамп объявил полную блокаду в Карибском море для танкеров, перевозящих венесуэльскую нефть в интересах Венесуэлы.

The New York Times акцентирует внимание на том, что данное решение повышает риски прямого столкновения американского и венесуэльского флота в Карибском море. В случае, если американские военные примут решение о перехвате венесуэльского танкера, им, возможно, придётся применить силу.

Ранее в США объявили полную блокаду портов Венесуэлы, откуда выходят танкеры с венесуэльской нефтью. Американские власти подтвердили готовность перехватывать танкеры военным путём, что уже произошло на прошлой неделе, когда военные США захватили крупный танкер.