Он разрабатывается для разведки и нанесения ударов

В Китае провели первые лётные испытания нового малозаметного тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) CH-7, который успешно завершил свой первый полёт и приземлился в аэропорту на юго-западе страны. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Ожидается, что в ближайшее время БПЛА пройдёт расширенную программы испытаний, включающую проверку лётных характеристик и возможность применения различной полезной нагрузки. По данным СМИ, данный дрон предназначен для сбора разведывательных данных, наблюдения, обеспечения связи в тяжёлых условиях и нанесения ударов (как второстепенная задача, то есть акцент делается не на ударные возможности). При этом всём CH-7 удаётся оставаться малозаметным и развивать относительно большую скорость для дрона.

CH-7 разрабатывается Китайской академией аэрокосмической аэродинамики в рамках линейки CH, являющейся одной из наиболее экспортируемых среди китайских БПЛА. Первоначально опубликованные характеристики БПЛА были следующими: длина 10 метров, максимальный взлётная масса 10 тонн, максимальная скорость 926 километров в час (дозвуковая скорость) и продолжительность полёта до 15 часов. С момента первой демонстрации конструкция дрона изменилась, поэтому актуальные цифры могут отличаться,