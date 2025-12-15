CMOC приобретает две компании, владеющие рудниками

Одна из крупнейших в Китае горнодобывающих компаний CMOC Group (частично принадлежит китайскому правительству) заключила соглашение по приобретению активов у бразильской компании Equinox. Речь идёт о двух предприятиях, Leagold LatAm Holdings BV и Luna Gold Corp, которые контролируют несколько месторождений золота и рудников на бразильских территориях.

Общая стоимость соглашения составляет около одного миллиарда долларов. Бразильская компания получит 900 миллионов долларов прямым платежом, а также обязательства по выплате до 115 миллионов долларов через год после завершения сделки.

CMOC Group преимущественно специализируется на добыче меди, вольфрама и кобальта. Однако весной китайская компания приобрела Lumina Gold Corp за 422 миллиона долларов, имея намерения освоить крупнейшее в Эквадоре месторождение первичного золота. После закрытия сделки с Equinox ожидаемая добыча золота китайской компанией составит 8 миллионов тонн в год. Таким образом, CMOC Group продолжает расширять свой бизнес в горнодобывающей отрасли, выкупая более мелкие иностранные компании и их активы.