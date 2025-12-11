Пока что есть только предварительная договорённость без конкретных цифр

Военно-воздушные силы Бангладеш подписали оглашение, в котором объявили о намерениях приобрести у компании Chengdu F-7 (Италия) истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon в рамках предстоящей модернизации. Пока что окончательное решение не принято, но страна сделала предварительный шаг, чтобы начать переговоры о поставках.

Не уточняется, какое количество Eurofighter и в какой модификации Бангладеш планирует приобрести. По всей видимости, это будет частью обсуждений в рамках предстоящих переговоров. В том случае, если страна действительно приобретёт истребители Eurofighter Typhoon, данная сделка станет для неё крупнейшей в контексте модернизации ВВС.

Предположить стоимость будущей сделки можно из ранее заключённых контрактов. Так, например, в прошлом году Италия приобрела 24 истребителя Eurofighter за 8,1 миллиарда долларов, а Турции 20 европейских самолётов обойдётся в 9 миллиардов евро.

На вооружении ВВС Бангладеш находится менее 10 истребителей МиГ-29, а также две эскадрильи Chengdu F-7 китайского производства (лицензионная копия МиГ-21). Таким образом, данный род войск не имеет на своём вооружении современных истребителей, хотя у соседних стран, включая Индию и Таиланд, имеется существенный авиапарк.