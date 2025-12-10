Сайт Конференция
Nacvark
ВМС США планируют разработать новый железнодорожный вагон для перевозки баллистических ракет
Транспортировка тяжёлого вооружения с помощью железной дороги по-прежнему актуальна

Военно-морские силы США планируют разработать новый железнодорожный вагон, который будет использоваться для перевозки инертных баллистических ракет (имитаторы для учений). Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на запрос информации ВМС США к потенциальным подрядчикам на сайте государственных контрактов SAM.gov.

В настоящее время военные используют 150-тонную железнодорожную платформу DODX 40000, разработанную ещё в 1981 году. Нюанс в том, что в 2031 году платформа будет выведена из эксплуатации, поэтому ей необходима замена. Перевозка тяжелого вооружения на железной дороге по-прежнему является самым эффективным и экономичным способом транспортировки.

Defense News приводит слова экспертов, которые акцентируют внимание на том, что разработка новой железнодорожной платформы требует тщательного сбора информации, чтобы обеспечить безопасную перевозку тяжёлого вооружения, поскольку часть железных путей находится не в лучшем состоянии. В то же время эксперт по железным дорогам Дэвид Кларк считает, что разработка новой железнодорожной платформы для транспортировки инертных баллистических ракет будет не такой сложной задачей, ведь длина груза (ракеты Trident D5) составляет всего 44 фута (13,4 метра). Однако официальных требований к новому железнодорожному вагону ВМС США ещё не предоставили.

#сша #вмс сша #баллистические ракеты #trident d5
Источник: defensenews.com
