Стоимость сделки составляет около $223 млн

Государственный оборонный подрядчик ASFAT (Турция) подписал контракт с Министерством обороны Румынии на продажу патрульного корабля TCG Akhisar, относящегося к классу Hisar. Корабли данного класса проектировались на основе корветов Ada, но с акцентом на использование в качестве патрульных кораблей прибрежной зоны.

Как сообщает издание Naval News, ссылаясь на пресс-релиз румынского оборонного ведомства, новое судно обойдётся Бухаресту примерно в 223 миллиона долларов. Румынские власти классифицируют TCG Akhisar как лёгкий корвет, что свидетельствует о намерениях модернизовать корабль, оснастив новым вооружением, которое выведет судно за пределы класса Hisar. Румынское правительство уже заключило контракт на поставку противокорабельных ракет Naval Strike Missile норвежского производства, которыми, по всей видимости, оснастят TCG Akhisar.

Военно-морские силы Турции продолжают эксплуатировать патрульные корабли класса Hisar. Проданный Румынии корабль был спущен на воду только в сентябре 2023 года, а новое патрульное судно данного класса TCG Koçhisar проходит приёмочные испытания в Стамбуле.