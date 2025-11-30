Радар охватывает территорию Венесуэлы

В октябре на островах Тринидада и Тобаго активизировались американские военнослужащие, которые начали проводить учения на фоне наращивания военно-морскими силами США присутствия в Карибском море. Активность американских военных в этой стране привлекла внимание общественности, поскольку расстояние между островами и Венесуэлой составляет всего 11 километров.

Как сообщает местное издание Trinidad and Tobago Guardian, ссылаясь на заявление премьер-министра страны Камла Персад-Биссессару, американские солдаты сохраняют присутствие на островах Тринидада и Тобаго, поскольку оказывают помощь в модернизации систем наблюдения на одном из островов.

Помимо этого, местные СМИ сообщают, что морских пехотинцев США видели в популярном отеле на Тобаго, но глава правительства отвергает это. Персад-Биссессару утверждает, что все американские морпехи покинули страну после завершения учений, проходивших с 16 по 21 ноября. При этом политик подтвердила, что американские военные действительно работают над модернизацией взлётно-посадочной полосы, дорожного покрытия и радара на острове Тобаго. По её словам, американская помощь позволит улучшить разведывательные возможности Тринидада и Тобаго в контексте отслеживания картелей, занимающихся трафиком запрещённых веществ через Карибское море.

Из этого следует, что острова Тринидада и Тобаго, расположенные в относительной близости с Венесуэлой, отыгрывают важную роль в отслеживании деятельности картелей в регионе, а местные власти активно содействуют всем операциям США в акватории.