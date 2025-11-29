Сайт Конференция
Nacvark
Дания приобретает грузовики для формирования тяжёлой пехотной бригады
Страна заключила контракт с Rheinmetall на поставку до 1 тысячи грузовиков

Компания Rheinmetall MAN Military Vehicles, принадлежащая одноимённому немецкому концерну, подписала соглашение с правительством Дании о приобретении до 1 тысячи грузовиков HX и TG, которые передадут датским вооружённым силам. В рамках этой договорённости уже заключён контракт на поставку более 100 грузовиков, стоимость которых равна двузначному числу в миллионах евро (точная сумма не озвучена).

Грузовики будут использоваться для формирования тяжёлой пехотной бригады, а их поставка предусмотрена в сжатые сроки. Ожидается, что к работам по выполнению заказа приступят уже в этом году, а первые поставки произойдут до конца 2027 года. Контракт включает в стоимость различные дополнительные услуги, включая техническое обслуживание, поставка запасных частей и обучение персонала.

В пресс-релизе немецкого концерна акцентируют внимание на возвращении Дании в список пользователей грузовиков HX, что демонстрирует высокий уровень признания проверенного военного транспорта среди европейских вооружённых сил. Начальник департамента оборонных закупок и логистики полковник Томас Эгендаль Кнудсен приветствует решение Копенгагена о приобретении новых военных грузовиков, подчёркивая, что они позволят значительно повысить боевую помощь датских солдат при выполнении оперативных задач.

#дания #rheinmetall
Источник: rheinmetall.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter