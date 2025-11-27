Их поставка будет завершена до конца следующего года

Компания Rheinmetall (Германия) сообщила о получении заказа от неназванной страны НАТО на производство и поставку барражирующих боеприпасов HERO израильской разработки, которые будут оснащены противотанковыми боевыми частями от немецкого концерна. Отмечается, что было заказано несколько сотен барражирующих боеприпасов, общая стоимость которых оценивается в трёхзначных числах в миллионах евро (точная сумма не озвучена).

Барражирующие боеприпасы будут производиться в Италии на предприятии RWM Italia при поддержке партнёра компании UVision Air. Поставки систем стране НАТО ожидаются уже в первом квартале 2026 года, завершены будут к концу следующего года.

HERO является семейством барражирующих боеприпасов, разработанном в Израиле, в трёх модификациях: HERO 30 (для ударов по местам скопления пехоты), HERO 120 (для ударов по бронетехнике и стационарным объектам) и HERO 400 (для точечных ударов по укреплённым позициям). Rheinmetall наладила серийное производство данных барражирующих боеприпасов на своих предприятиях, представив готовое решение странам Европы и США.