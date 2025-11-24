Власти пытаются восстановить свою нефтегазовую индустрию, привлекая зарубежные инвестиции в разработку месторождений

В Ливии начинается первый за последние 18 лет аукцион на разведку месторождений нефти и газа, который уже привлёк внимание крупных отраслевых компаний: Shell (Великобритания), Chevron (США), TotalEnergies (Франция), Eni (Италия) и Repsol (Испания). Об этом сообщает издание Financial Times.

Аналитики связывают проведение аукциона со стремлениями Триполи восстановить свою нефтегазовую индустрию, привлекая зарубежные инвестиции в разработку месторождений. В планах ливийского правительства увеличить добычу нефти с текущих 1,4 миллиона баррелей в день до 2 миллионов баррелей в день уже к 2030 году.

Компания ExxonMobil из США в комментарии Financial Times уже подтвердила, что оценивает потенциал Ливии, поскольку имеет все возможности для начала разведки месторождений газа. Впрочем, некоторые аналитики считают, что разведка новых месторождений является не только попыткой привлечь зарубежных инвесторов и стимулировать экономический рост, но и укрепить местных магнатов, которые могут получить доступ к новым залежам энергоносителей.

Financial Times акцентируют внимание на том, что потенциальное обнаружение в Ливии крупного месторождения нефти или газа также может повлиять на геополитическую обстановку. Учитывая, что основное внимание к аукциону проявляют западные компании, есть вероятность расширения их присутствия в стране, если это будет представлять для них экономическую выгоду.