Федеральное управление гражданской авиации США призывает авиаперевозчиков проявлять осторожность на фоне обострения ситуации в регионе

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало предупреждение, в котором призвало авиаперевозчиков проявлять осторожность на всех высотах в связи с «ухудшением ситуации с безопасностью и усилением военной активности вокруг Венесуэлы». Ведомство также указывало на увеличение числа помех навигационным системам в воздушном пространстве страны, в том числе на фоне венесуэльских военных учений.

FAA акцентирует внимание на том, что Венесуэла никогда не демонстрировала намерения атаковать гражданскую авиацию, но венесуэльская армия обладает современными истребителями и многочисленными системами вооружения, способными достигать или превышать высоты полёта самолётов для авиаперевозок. На фоне этого предупреждения США авиакомпании начали отменять рейсы, связанные с полётами из или в Венесуэлу. Среди отменивших рейсы – Transportes Aereos Portugueses, Lan Airlines, Gol Linhas Aereas Inteligentes SA, Caribbean Airlines Ltd и другие.

Авиационное управление Колумбии также потребует от авиакомпаний предоставлять информацию о текущих маршрутах на момент соответствия рекомендациям FAA, заранее уведомляя о каких-либо изменениях в расписании рейсов.