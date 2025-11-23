Готовность воздушного флота также не на самом высоком уровне

Правительственные аудиторы выявили, что за последние десятилетия парк самолётов Береговой охраны США сократился, как и готовность воздушного флота. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на отчёт Бюджетного управления при Конгрессе США.

На 2024 год у американской береговой охраны имелось на вооружении 53 самолёта и 146 вертолётов различного типа (лёгкие, тяжёлые, транспортные, разведывательные и другие). В то же время по состоянию на 2006 год количество самолётов было равно 68, в то время как вертолётов было меньше – только 134 единицы.

Говоря о общей боеготовности береговой охраны, ситуация наблюдается как раз обратная: готовность самолётов составляет 50,5% (увеличение на 8,7%), в то время как вертолётов – только 47,8% (снижение на 12,2%). При этом показатели готовности приблизительно соответствует тем, которые наблюдаются в Пентагоне, хотя это вряд ли говорит о чём-то положительном.

Береговая охрана США является частью американских вооружённых сил, предназначенной для наблюдения за выполнением федерального законодательства и обеспечением безопасности прибрежного судоходства в водах открытого моря, внутренних водоёмах страны, охраны и контроля за соблюдением правил пересечения государственной морской границы. Бюджет вида войск составляет около 14 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем бюджет вооружённых сил Венгрии.