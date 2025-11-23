Сайт Конференция
В Конгрессе США выявили сокращение парка самолётов береговой охраны
Готовность воздушного флота также не на самом высоком уровне

Правительственные аудиторы выявили, что за последние десятилетия парк самолётов Береговой охраны США сократился, как и готовность воздушного флота. Об этом сообщает издание Breaking Defense, ссылаясь на отчёт Бюджетного управления при Конгрессе США.

На 2024 год у американской береговой охраны имелось на вооружении 53 самолёта и 146 вертолётов различного типа (лёгкие, тяжёлые, транспортные, разведывательные и другие). В то же время по состоянию на 2006 год количество самолётов было равно 68, в то время как вертолётов было меньше – только 134 единицы.

Говоря о общей боеготовности береговой охраны, ситуация наблюдается как раз обратная: готовность самолётов составляет 50,5% (увеличение на 8,7%), в то время как вертолётов – только 47,8% (снижение на 12,2%). При этом показатели готовности приблизительно соответствует тем, которые наблюдаются в Пентагоне, хотя это вряд ли говорит о чём-то положительном.

Береговая охрана США является частью американских вооружённых сил, предназначенной для наблюдения за выполнением федерального законодательства и обеспечением безопасности прибрежного судоходства в водах открытого моря, внутренних водоёмах страны, охраны и контроля за соблюдением правил пересечения государственной морской границы. Бюджет вида войск составляет около 14 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем бюджет вооружённых сил Венгрии.

#сша #береговая охрана #береговая охрана сша
Источник: breakingdefense.com
