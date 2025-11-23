Премьер-министр страны Виктор Орбан подчеркнул, что в Будапеште на это готовы ради своей же безопасности

В Европейском союзе (ЕС) действует законодательство, предусматривающее распределение миграционной нагрузки между странами-участниками. Европейские страны должны распределять между собой потоки мигрантов, чтобы они не концентрировались в определённых государствах. Однако не все страны Европы согласны с такой политикой. В 2024 году суд ЕС наложил штраф на Венгрию в размере 200 миллионов евро за выдворение нелегальных мигрантов, планирующих получить убежище. Страну обязали ежедневно выплачивать 1 миллион евро за последующие нарушения, связанные с миграционными правилами.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором заявил, что Будапешт готов выплачивать ЕС штраф в размере 1 миллиона евро в день за отказ принимать нелегальных мигрантов. По его словам, речь идёт о национальной безопасности страны.

«Это лучше, чем жить в страхе», – подчеркнул политик.

Стоит напомнить, что вышеупомянутое судебное решение власти Венгрии планировали оспорить, хотя ещё тогда признали всю сложность ситуации. Позже Орбан отказался выплачивать штраф ЕС из-за отказа принимать мигрантов, но, по всей видимости, теперь страна готова на такой шаг. Необходимо также понимать, что ЕС может в одностороннем порядке вычитывать сумму штрафа из различных субсидий, выделяемых стране Брюсселем.