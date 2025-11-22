Корреспонденты CBS News посетили британский авианосец, принимающий участие в учениях

Страны НАТО проводят военные учения под наименованием Neptune Strike в Средиземном море, фактическое главенство в которых досталось Великобритании с её авианосцем Prince of Wales, на борту которого дислоцируется 26 истребителей F-35. Корреспонденты CBS News посетили британский авианосец, провели репортаж и рассказали о ходе учений.

Основное внимание учений Neptune Strike направлено на защиту важнейших морских путей, соединяющих Европу и Африку с Ближним Востоком, на долю которого приходится существенная часть международных поставок нефти. В рамках учений, США с другими девятью странами НАТО, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, отрабатывают нанесение дальнобойных ударов по восточному флангу североатлантического альянса. При этом, как отмечают CBS News, в этом году роль США в ежегодных учениях меньше, чем обычно.

Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью CBS News подчеркнул, что североатлантический альянс должен быть готов к 2027 году к гипотетическому сценарию, при котором ему придётся вести боевые действия одновременно с Россией и Китаем. Он добавил, что военный блок не стремится к такому сценарию, по должен быть готов, поскольку конфликт с одной или двумя сверхдержавами не является невозможным.