Договорённость о приобретении военной техники стала итогом визита в Белый дом наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда

Вчера в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, впервые посетившим Вашингтон с 2018 года. Встреча является продолжением инвестиционных обязательств на сумму 600 миллионов долларов, полученных Вашингтоном от Эр-Рияда в мае этого года.

На сайте Белого дома опубликована информация о всех договорённостях прошедшей встречи. В ней также упоминается углубление оборонного сотрудничества, в рамках которого Саудовская Аравия приобретёт у США новую военную технику. Трамп одобрил продажу Эр-Рияду истребителей пятого поколения F-35, которыми на Ближнем Востоке владеет только Израиль. Помимо этого, Саудовская Аравия приобретёт у США почти 300 новых танков (название не уточняется), что позволит укрепить американскую оборонно-промышленную базу и сохранить рабочие места. При этом на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности не сообщается об одобрении продажи Саудовской Аравии новой американской военной техники.

Саудовская Аравия также обязалась увеличить свои инвестиции в американскую экономику с первоначально согласованных 600 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов.