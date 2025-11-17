Системы были поставлены ещё в 2022 году и вскоре будут интегрированы в систему ПВО НАТО

В 2018 году правительство Швеции приобрело у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, первые поставки которых начались уже через два года. В 2022 году шведские вооружённые силы получили все заказанные системы, начав работу по их развёртыванию. Как сообщают местные СМИ, приводя слова представителей военного командования страны, уже к концу этого года шведские Patriot достигнут полной оперативной готовности и будут интегрированы в интегрированную систему противовоздушной обороны НАТО.

Генерал-майор Йохан Аксельссон, отвечающий за государственные закупки военной техники, подтвердил, что военные провели все испытания системы в максимально приближенных к реальности условиях. Он подчеркнул, что Стокгольм поступил верно, когда приобрел Patriot в 2018 году, поскольку с тех пор ситуация изменилась и имеющая важную роль система не так доступна, как это было раньше.

На текущий момент шведские военные убедились в своих возможностях управлять Patriot, перехватывать воздушные цели и координировать действия с авиацией, другими платформами. После развёртывания Patriot будет управляться из Центра управления воздушными операциями, подчиняясь командующему военно-воздушными силами страны.

