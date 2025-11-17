По крайней мере, теперь это официальная позиция Тегерана

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью Associated Press заявил, что иранское правительство прекратило обогащение урана на всех объектах. Причиной этого решения он назвал удары США и Израиля, которые привели к повреждению иранских ядерных объектов.

Иранский министр подчеркнул, что в Иране нет неофициального обогащения урана. Все ядерные объекты страны находятся под контролем мониторинговой группы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая выступает гарантом их безопасности. При этом Арагчи добавил, что Тегеран не отказывается от права на обогащение урана.

По словам чиновника, Иран по-прежнему имеет право на мирное использование ядерных технологий, включая обогащение урана в пределах, которые не указывают на создание ядерного оружия. Аббас Арагчи, говоря об условиях возобновления переговоров с США относительно «ядерной сделки», обозначил основное требование Тегерана – признать право Ирана на обогащение урана в гражданских целях. Он выразил надежду, что в конечном итоге Вашингтон признает права Ирана в контексте атомной энергетики.

Стоит напомнить, что Иран, по заявлениям США и МАГАТЭ, обогащал уран до чистоты 60%. Такой показатель не свидетельствует о создании страной ядерного оружия, но дальнейшее обогащение до «оружейного стандарта» – дело нескольких месяцев. В Вашингтоне были обеспокоены тем, что Иран накапливал обогащённый до 60% уран, имея перспективу дальнейшего его обогащения в военных целях.