Шведский бизнесмен пытался выкупить активы компании, чтобы вывести её объекты из-под санкций США

После того, как США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», встал вопрос продажи ими своих зарубежных активов в Европе и других странах. Продажа активов позволила бы сохранить работу принадлежащих им объектов, но уже под другим юридическим лицом. Как сообщает издание Financial Times, шведский бизнесмен Турбьёрн Тёрнквист, управляющий Gunvor Group, пытался приобрести все зарубежные активы «Лукойл» за 22 миллиарда долларов.

Однако, как подчёркивается в материале издания, в Министерстве торговли США не дали ему это сделать. Ведомство опубликовало короткий пост, в котором дало понять, что сделка невозможна, поскольку Gunvor может быть подвергнута влиянию России, а приобретение ей зарубежных активов «Лукойл» просто выведет компанию из-под санкций США.

Приобретение Gunvor российских активов невозможно без одобрения США, потому что если Вашингтон не устроит новый владелец, американское правительство попросту введёт против него вторичные санкции. Как итог – новый владелец столкнётся с серьёзными последствиями, вплоть до потери основного бизнеса. Financial Times также сообщают, что после введения санкций против российских энергетических компаний в Европе началось турне американских чиновников, которые убеждают европейские страны отказаться от импорта энергоносителей из России.