Nacvark
FT: США заблокировали продажу зарубежных активов «Лукойл» за $22 млрд
Шведский бизнесмен пытался выкупить активы компании, чтобы вывести её объекты из-под санкций США

После того, как США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», встал вопрос продажи ими своих зарубежных активов в Европе и других странах. Продажа активов позволила бы сохранить работу принадлежащих им объектов, но уже под другим юридическим лицом. Как сообщает издание Financial Times, шведский бизнесмен Турбьёрн Тёрнквист, управляющий Gunvor Group, пытался приобрести все зарубежные активы «Лукойл» за 22 миллиарда долларов.

Однако, как подчёркивается в материале издания, в Министерстве торговли США не дали ему это сделать. Ведомство опубликовало короткий пост, в котором дало понять, что сделка невозможна, поскольку Gunvor может быть подвергнута влиянию России, а приобретение ей зарубежных активов «Лукойл» просто выведет компанию из-под санкций США.

Приобретение Gunvor российских активов невозможно без одобрения США, потому что если Вашингтон не устроит новый владелец, американское правительство попросту введёт против него вторичные санкции. Как итог – новый владелец столкнётся с серьёзными последствиями, вплоть до потери основного бизнеса. Financial Times также сообщают, что после введения санкций против российских энергетических компаний в Европе началось турне американских чиновников, которые убеждают европейские страны отказаться от импорта энергоносителей из России.

#сша #лукойл
Источник: ft.com
Сейчас обсуждают

Terdal
02:21
Блин, я бы конечно не фанатствовал так от недоконсоли с фризящим амуде чипом, 7600 это худшая карта в принципе, жрёт дофига, толку нифига, и даже апскейлера нормального нет, амд не дала. 7500 будет ну...
Анонс Steam Machine поставил жирный крест на консолях Xbox Magnus
Андрей Григорьев
02:08
Почему он тогда настроенный линух времëн ХР не взял, загадка. Почему современный современному линукс оффтопик не поставил - то понятно. А реальность такова, что лет 10 назад сравнивал ХР и линукс сов...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
Waramagedon
01:56
Прогресс прогрессом, но есть достаточная и избыточная производительность для каждого отдельного юзера. большинство 8 ядерников с их мощью простаивают без особого дела после покупки. интернетик с играм...
Эпоха шести ядер подходит к концу — выбираем мощный процессор для игрового ПК на долгий срок
Всеволод Шевченко
01:04
Так ты объясни мне, холуй потанинский и роттенбергский. Без общих фраз и порожняка.
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
Всеволод Шевченко
01:00
Товарищи! Капиталисты рано или поздно устроют очередную мировую войну! Читайте Маркса "Капитал", Ленина "гос-во и революция" и другие работы. Осознайте себя как класс и воспитайте в себе классовую нен...
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
linux4ever
00:48
Универсальный монитор не PnP, ну да, драйверы конечно виноваты, а не очередное говно с помойки без EDID.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
AleksK
00:47
Иди проспись, сок у него после санкций кончился. Откуда только такие сказочные долбо*бы берутся?
Сбор винограда в России может превысить миллион тонн в 2026 году
[IRanPast]
00:00
Пока не протрезвеешь и не поймёшь
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
козлина
00:00
в прошлый раз его критиковали что в статье фотки какой то конопли в конце. На это раз у него вид клавиатуры сквозь стакан мочи... lol
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 3)
[IRanPast]
23:55
Шевченко, иди бухай дальше
Трамп готовит иск к BBC на $5 миллиардов за отредактированную речь
