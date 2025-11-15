В Белом доме считают, что реальные испытания ядерного оружия попросту нецелесообразны

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп анонсировал проведение его страной ядерных испытаний, не уточнив, о чём именно идёт речь. Позже в Белом доме объяснили, что пока ограничиваются лишь проведением субкритических испытаний, а военные не планируют полноценные учения с цепной реакцией. Несмотря на это, сохраняется определённая неясность относительно того, готовятся ли США к реальным ядерным испытаниям.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что высокопоставленные чиновники США пытаются отговорить Трампа от идеи проведения ядерных испытаний. По данным издания, министр энергетики Крис Райт, глава Национального управления ядерной безопасности Брэндон Уильямс и представители Национальных лабораторий США планируют сообщить Дональду Трампу о нецелесообразности испытаний со взрывом ядерных боеголовок.

При этом, как подчёркивается в материале издания, ведомства находятся в подчинении федерального правительства, а их полномочия ограничиваются лишь созданием, проведением испытаний и поддержанием ядерного арсенала. Ответственными за принятие решения о проведении ядерных испытаний является президент США и Министерство обороны страны. Последний раз США проводили ядерные испытания в 1992 году. Уже в 1996 году тогдашний президент США Билл Клинтон инициировал подписание международным сообществом Договора о всеобъемлющем запрете на проведение ядерных испытаний.