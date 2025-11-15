Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
США ввели санкции против двух украинских компаний за помощь Ирану в производстве БПЛА
Они поставляли в Иран различные комплектующие, использующиеся в производстве оружия

В среду Министерство финансов США обнародовало решение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), в рамках которого были введены вторичные санкции против иностранных компаний, участвующих в цепочках поставок, используемых Ираном для производства баллистических ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В заявлении подчёркивают, что Иран прибегает к скрытым цепочкам поставок для закупки комплектующих, необходимых в производстве обычных и ядерных вооружений.

По итогам проверки OFAC выяснило, что иранский закупщик использовал компании GK Imperativ Ukraina LLC (GK Imperativ) и Ekofera LLC  (Ekofera), зарегистрированные на территории Украины, для закупок и поставок аэрокосмических материалов, включая авиагоризонты, магнитометры и различные датчики. Цепочка поставок имела ряд посредников для сокрытия конечного получателя – иранская государственная авиастроительная компания Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company. Вышеупомянутые украинские компании попали под американские санкции за оказание помощи Ирану в производстве оружия.

Суммарно в новый пакет вторичных санкций США, связанных с Ираном, попали компании из 32 стран. Речь идёт о компаниях из Китая, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов и других стран. До недавних пор под санкции США не попадали украинские компании, что говорит о расширении их возможностей, представляющих интерес на рынке по производству БПЛА и ракет.

#украина #сша #иран #бпла
Источник: home.treasury.gov
