Они устойчивы к ударам и взрывам

Строительная компания MiCob из Индии поставила индийским вооружённым силам более 500 напечатанных на 3D-принтере бункеров, устойчивых к ударам и взрывам. Об этом сообщает издание Army Technology со ссылкой на информацию от компании.

Используемые компанией технологии строительства фортификаций позволяют расширить оборонительную инфраструктуру Индии, сократив сроки возведения сооружений, а также потенциальный вред окружающей среде. Строительство железобетонных конструкций может занимать до 45 дней, в то время как напечатанный бункер строится менее чем за семь дней.

Генеральный директор MiCoB Шашанк Шехар подчеркнул, что выполненным заказом они демонстрируют то, как инновации служат целям укрепления и защиты Индии. Шехар утверждает, что каждое оборонительное сооружение тщательно проектировалось с глубоким пониманием особенностей эксплуатации, чтобы обеспечить военным комфорт и боевую готовность даже в сложных условиях.

Суммарно MiCob построила для индийской армии 650 фортификаций по всей стране, использовав технологии 3D-печати. Укрепления возводили в высокогорных районах, заснеженных местностях Ладакха и пустынях Раджастана, то есть на границе с Пакистаном и Китаем.