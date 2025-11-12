Греческая армия хочет получить новые ракеты для своих F-35, учитывая крупный заказ Турции на европейские Eurofighter

Отношения между Грецией и Турцией остаются непростыми, несмотря на совместное присоединение к НАТО в 1952 году. Конкуренция между странами на уровне вооружённых сил по-прежнему продолжается, особенно в те моменты, когда одна из стран приобретает новые виды вооружения. Такая ситуация произошло совсем недавно, ведь Турция заказала у Великобритании поставку 20 истребителей Eurofighter в новейшей модификации Tranche 5, а также ракеты Meteor класса «воздух – воздух».

Издание Kathimerini, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Греции вновь обратилось к США с просьбой продать греческим военно-воздушным силам ракеты AIM-120D класса «воздух – воздух» средней дальности (до 180 километров). В Афинах хотят оснастить этими ракетами свои истребители F-35, ведь у соседнего государства появятся Meteor с дальностью более 200 километров.

По данным издания, Вашингтон изначально негативно отнёсся к идеи продажи этих ракет Греции. Однако теперь Афины имеют новый аргумент в пользу приобретения AIM-120D – необходимость поддержания баланса сил в Эгейском море на фоне модернизации турецких военно-воздушных сил. Более того, греческие власти повысили ставки и выразили заинтересованность американской ракетой AIM-260 JATM, которая находятся на этапе разработке, причём в режиме секретности.

Источники Kathimerini утверждают, что если США вновь отвергнут запрос Греции на продажу AIM-120D, греческое правительство заключит контракт с MBDA на поставку новой партии Meteor для своих F-35.