По меркам США это небольшой ценник, учитывая дороговизну PAC-3 MSE и других современных перехватчиков

Военно-воздушные силы США объявили о программе по разработке концепции новой ракеты противовоздушной обороны (CAMP), которая будет отличаться небольшим ценником и массовым производством. В планах военных использовать уже существующие наработки более дешёвых крылатых ракет, использующихся для ударов на суше и на море. Об этом сообщает издание The War Zone.

ВВС США акцентируют внимание на том, что американское правительство обнаружило необходимость в в разработке, закупке и интеграции недорогого средства противовоздушной обороны. Первоначально необходимо будет разработать зенитную ракету наземного базирования, а уже после переоборудовать её для запуска с самолётов.

Говоря о ценнике, стоимость новой зенитной ракеты должна составлять менее 500 тысяч долларов за единицу, что относительно немного, учитывая стоимость современных американских перехватчиков вроде PAC-3 MSE (4 до 8 миллионов долларов). При этом производитель должен обеспечить производственные объёмы на уровне от 1 до 3,5 тысяч недорогих зенитных ракет CAMP.

В качестве основы для CAMP может выступить другая малоизвестная ракета – ERAM, о запланированных поставках которых для Украины стало известно несколько месяцев назад. Известно, что ERAM разрабатывался как недорогой боеприпас увеличенной дальности, предназначенный для нанесения массированных ударов с целью перегрузки противовоздушной обороны. По всей видимости, CAMP будет работать по аналогичному принципу, но уже в целях защиты