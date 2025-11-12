Находящаяся под санкциями «Лукойл» владеет ключевым НПЗ в стране

После того, как США ввели санкции против российских компаний «Роснефть» и «Лукойл», европейские страны столкнулись с необходимостью избавиться от участия России в их активах. На фоне этого под угрозой оказала работа ключевого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Болгарии (принадлежит «Лукойл»), на долю которого приходится большая часть производства топлива для местного рынка.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на Агентство по государственным резервам Болгарии, у страны есть резервные запасы бензина на 35 дней, а дизельного топлива – на 50 дней. Вполне вероятно, что власти задействуют резервные запасы, поскольку уже 21 ноября вступают в силу санкции против российских компаний, а крупнейший в стране НПЗ по-прежнему принадлежит «Лукойл».

В материале издания также приводятся слова аналитиков в сфере энергетики, которые добавили, что Болгария владеет запасами сырой нефти и нефтепродуктов за пределами своих территорий. Болгарское правительство должно активизироваться, обеспечив импорт прежде, чем трубопроводная сеть «Лукойла» попадёт под санкции.