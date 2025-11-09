Средства могут быть выделены немецким парламентом уже в среду

Парламент Германии планирует одобрить выделение более трёх миллиардов евро (около 3,5 миллиарда долларов) в рамках плана по приобретению лёгких боевых вертолётов, а также другого военного оборудования. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на полученные документы.

Финансирование предусматривает закупку неназванных вертолётов у компании Airbus SE. Помимо этого, будут приобретены около 100 тысяч приборов ночного видения от Hensoldt AG и Theon International на общую сумму около 1 миллиарда евро. Бундесвер также запросил у парламента средства на приобретение дополнительных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T на 1,2 миллиарда евро.

Ожидается, что всё вышеперечисленное будет одобрено на предстоящем в среду закрытом заседании немецкого парламента. Средства были запрошены Министерством обороны Германии на реализацию планов по закупке вооружений. Bloomberg напоминают о том, что в октябре Бундестаг одобрил финансирование на 18 оборонных сделок общей стоимостью более 14 миллиардов евро. До конца года будут одобрены ещё десятки крупных сделок.