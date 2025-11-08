Бельгийское правительство обратилось к Германии за помощью

Вооружённые силы Германии направили в Бельгию специалистов по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА), учитывая неоднократные инциденты в воздушном пространстве страны с участием неизвестных дронов. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на пресс-релиз немецкой армии.

Немецкие специалисты уже прибыли на территорию Бельгии, где изучают ситуациях на местах, координируя свои действия с местными вооружёнными силами. Решение об отправке специалистов обусловлено запросом правительства Бельгии, столкнувшегося с угрозой со стороны неизвестных БПЛА. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что его страна оказалась единственной, способной оказать Бельгии «немедленную и всестороннюю помощь» в решении «серьёзной проблемы с беспилотниками».

Ранее в Бельгии сообщали о наблюдении неизвестных БПЛА за их военными объектами, где расположены истребители и боеприпасы. Как оказалось, один из дронов летал недалеко от военного объекта, где расположены бельгийские истребители F-35A, являющиеся носителями термоядерных бомб B61, а также американское ядерное оружие.