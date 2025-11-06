Четыре лидера отрасли объединяются для разработки решения в рамках пакта AUKUS

В 2021 году США, Великобритания и Австралия объединились в трёхсторонний пакет AUKUS, направленный на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря. В рамках данного пакта страны объединили усилия для создания атомной подводной лодки (АПЛ) SSN-AUKUS, которая впервые может быть спущена на воду в конце 2030-х годов. В отличие от Великобритании и США, Австралия не обладает технологиями для создания АПЛ, поэтому страна получила новые возможности в судостроении.

Компании BAE Systems, Raytheon Australia, General Dynamics Mission Systems и Thales подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого предложили США, Великобритании и Австралии свою помощь в создании боевой системы для АПЛ SSN-AUKUS. Они планируют взять за основу систему AN/BYG-1 от компании General Dynamics, которая уже используется американским флотом (подлодки класса «Вирджиния», «Лос-Анджелес», «Огайо», «Колумбия» и «Сивулф»).

В совместном заявлении компании акцентируют внимание на том, что их сотрудничество основано на 150-летнем коллективном опыте разработки, интеграции и поставки от лидеров отрасли из трёх стран. Они готовы обеспечить участие австралийского оборонно-промышленного комплекса в разработке и поставке боевых систем, способствуя передаче навыков, технологий и знаний.