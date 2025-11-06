Система основана на малогабаритном ракетном комплекса Enforcer для пехоты

Издание Hartpunkt, ссылаясь на собственные источники, пишет, что бюджетный комитет Бундестага выделил 490 миллионов евро на разработку и приобретения у компании MBDA ракет-перехватчиков DefendAir, предназначенных для противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Такое ассигнование позволяет Бундесверу начать сотрудничать с компанией в разработке перехватчика.

По данным издания, чуть более двух третей этой суммы выделено на разработку и сертификацию DefendAir. Оставшаяся сумма будет потрачена на запуск серийного производства. При этом часть средств также будет потрачена на разработку пусковых контейнеров. По данным издания, серийное производство DefendAir запланировано на 2029 год, а поставки немецкой армии – с 2030 года.

Ожидается, что запуск DefendAir в количестве 9 – 12 ракет будет возможен с башенной системы противовоздушной обороны малой дальности Skyranger. Сам перехватчик разрабатывается на основе малогабаритного ракетного комплекса Enforcer, который создавался для сухопутных войск для борьбы с наземными целями на расстоянии до 2 километров. В отличие от Enforcer, DefendAir получит специальную головку самонаведения, а также ускоритель, для увеличения дальности полёта до 5 километров.