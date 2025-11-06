Он способен поражать цели на расстоянии до 1 тысячи километров

В прошлом году на авиасалоне в Чжухае был представлен ударно-разведывательный беспилотный летательный аппарат Feilong-300D, стоимость которого при выходе на серийное производство оценивается в 10 тысяч долларов за единицу. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post, ссылаясь на отчёт Ordnance Industry Science Technology.

Feilong-300D был разработан государственной оборонной компанией China North Industries Group Corporation и предназначен для нанесения ударов, проведения разведывательных и наблюдательных миссий. Несмотря на отсутствие официальных технических характеристик, есть информация, что во время учений он успешно пролетел 1 тысячу километров, нанеся удар по объекту. Помимо этого, дрон-камикадзе поддерживает смену боеголовок, что позволяет адаптировать его под выполнение различных задач. Сам дрон имеет конструкцию с треугольным крылом, напоминая иранские Shahed.

Информации о Feilong-300D крайне мало, но сам факт существования недорого дрона-камикадзе отражает способность Китая перенимать опыт реальных боевых действий, где доступные системы продемонстрировали высокий уровень эффективности. При этом доступность, в данном случае, не сказывается на надёжности и технических характеристиках, ведь китайский ударный БПЛА способен поражать цели на больших расстояниях, а его модульность позволяет адаптироваться под выполнение различных задач.