Как сообщает издание Hartpunkt, их интегрируют с пулемётами для проведения испытаний по противодействию небольшим дронам

Министерство обороны Германии заказало у компании IEA MIL-OPTICS GmbH поставку оптических систем управления огнём для пулемётов наземного и воздушного базирования, чтобы провести испытания по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Общая стоимость контракта составляет более 1,2 миллиона евро.

Как сообщает местное издание Hartpunkt, данная компания отвечает за дистрибуцию продукции израильской Smartshooter, которая в феврале уже получила от Бундесвера заказ на поставку до 500 прицелов управления огнем SMASH. Данные системы уже используются, в сочетании с полностью автоматическим винтовочным оптическим прицелом G27P, для калибра 7,62x51.

Разработка Smartshooter предназначена для более эффективного поражения как движущихся, так и неподвижных наземных целей на расстоянии не менее 600 метров, а также небольших беспилотников на расстоянии до 250 метров. Hartpunkt акцентируют внимание на том, что полученный IEA MIL-OPTICS контракт предусматривает не только поставку самих систем, но и их интеграцию в пулемёты, вероятно – MG5. Таким образом, немецкие военные проверят, насколько эффективно можно противостоять небольшим дронам с помощью модернизованных пулемётов.