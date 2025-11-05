По данным издания, в Вашингтоне рассматривают запрос Эр-Рияда

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Саудовская Аравия запросила у США приобретение до 48 истребителей F-35. Речь идёт о многомиллиардной оборонной сделке, которая становится вполне вероятной, учитывая недавнее соглашение между странами о продаже оружия на 142 миллиарда долларов.

Источники издания утверждают, что Эр-Рияд напрямую в этом году обращался к Дональду Трампу, проявив интерес к истребителям пятого поколения. Пентагон в настоящее время уже рассматривает продажу данных истребителей Саудовской Аравии. Один из источников добавил, что пока что сделка ещё не была подтверждена и требует окончательного согласования, перед которым необходимо сделать ещё несколько шагов, включая одобрение на уровне Белого дома и Конгресса.

В материале Reuters также напоминают, что обычно при поставках оружия на Ближний Восток американские власти придерживались принципа обеспечения безопасности Израиля: ни одна из ближневосточных стран не должна иметь оружие, более современное, чем у израильской армии. На текущий момент Израиль единственное государство на Ближнем Востоке, обладающее F-35.

Стоит подчеркнуть, что США придерживаются достаточно строгих критериев при передаче технологий и оружия, даже при условии их производства и обслуживания на американских территориях. Истребителями обладает достаточно узкий спектр стран, в основном – союзники из Европы и Азии. При этом Саудовская Аравия является одной из немногих ближневосточных стран, которая закупает современное американское вооружение, например – системы противоракетной обороны THAAD, на десятки миллиардов долларов.