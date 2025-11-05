Специалисты получат возможность испытать новые датчики и БПЛА

В Норвегии планируют потратить выделенные в конце 2024 года 191 миллионов норвежских крон (около 16 миллионов евро) на модернизацию систем наблюдения вдоль государственной границы с Россией. Об этом сообщает полицейское управление страны.

Соответствующие усилия предпринимает полиция и вооружённые силы, которые получат возможность испытать на определённых участках государственной границы новые вышки, датчики обнаружения и беспилотные летательные аппараты. Ожидается, что модернизация систем наблюдения на государственной границе будет происходить поэтапно, а начнётся с участка границы у бывшего контрольно-пропускного пункта Скафферхуллет (расположен недалеко от приграничного населённого пункта Сёр-Варангер).

Пограничный участок уже был осмотрен специальной комиссией во главе с полицией, образованной для проведения работ по модернизации. Предполагается, что на модернизацию этого участка границы будет потрачено около 5 миллионов норвежских крон (около 500 тысяч долларов). Власти страны рассчитывают, что модернизация систем наблюдения позволит обеспечить местному населению более высокий уровень безопасности вдоль границы.