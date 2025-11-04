К 2029 году на вооружении страны будет 41 самолёт данного типа

Начальник штаба Воздушно-космических сил Франции генерал Жером Белланжер на прошедших в октябре слушаниях в парламенте (цитата Opex360) прокомментировал программу военно-транспортных самолётов A400M Atlas, которых к 2028 – 2029 годам у Франции будет более 40 единиц. Самолёт разработан для транспортировки различных грузов и дозаправки истребителей, но французское военное командование рассматривает поручение ему других задач, выходящих за пределы первоначальной «компетенции».

Французский генерал подчеркнул, что Франции ещё предстоит решить, необходимо ли ей иметь больше, чем 40 самолётов. Белланжер также упомянул возможность установки на борт A400M беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и пассивного радара. Всё это позволяет использовать A400M не только как заправщик или военно-транспортный самолёт, но и для других задач.

Opex360 акцентируют внимание на том, что оснащение французского самолёта пассивным радаром позволит A400M обнаруживать беспилотники или самолёты. При этом пассивный радар на борту A400M останется невосприимчив к радиоэлектронным помехам. Разработкой пассивного радара во Франции занимаются с 2013 года, а в апреле 2024 года была информация о «значительном прорыве» в проекте. Пока непонятно, насколько вероятно оснащение A400M пассивным радаром в ближайшие годы, но Жером Белланжер своим заявлением допустил такую возможность.