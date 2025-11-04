Аэростат развёрнут в Пуэрто-Рико

США активизировали применение системы радиолокационного аэростатного наблюдения (TARS), которая размещена на базе в Лахас (Пуэрто-Рико), для отслеживания ситуации в Карибском бассейне. Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на данные мониторингового сервиса FlightRadar24.

Аэростат оснащён радаром для низковысотного радиолокационного покрытия вдоль границ США, в частности, для отслеживания самолётов и надводных кораблей на малых высотах. TARS выступает в качестве более экономически выгодной и постоянной альтернативы традиционному воздушному патрулированию. TARS может работать на высоте от 3 до 5 километров, расширяя радиолокационную видимость на сотни километров.

В последние месяцы военные обозреватели отмечают рост интенсивности операций с аэростата Лахас. Благоприятные погодные условия позволяют аэростату находиться в воздухе длительное время, тем самым обеспечивая почти непрерывное наблюдение за критически важными морскими путями и воздушными коридорами в Карибском бассейне. Учитывая текущие операции США в регионе, вероятнее всего, аэростат также используется для обнаружения малозаметных целей, участвующих в обороте запрещённых веществ – катеров, миниатюрных подводных лодок и дронов.