Израильские войска снижают интенсивность боёв, ограничиваясь рейдами.

Израильские издания The Jerusalem Post и The Times of Israel пишет о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвели практически все подразделения с юга сектора Газа, оставив лишь одну бригаду, которая обеспечивает безопасность коридора, связывающего юг с побережьем анклава.

Сухопутный коридор позволяет израильским военным проводить локальные рейды с выходом в серную и центральную части Газы, препятствуя возвращению подразделений ХАМАС и при этом позволяя гуманитарным организациям осуществлять доставку гуманитарной помощи палестинцам, но только после её проверки ЦАХАЛ.

Представитель ЦАХАЛ в разговоре с The Jerusalem Post утверждает, что причиной вывода войск является не политическое давление со стороны международного сообщества, в частности Соединённых Штатов Америки, а реалии текущей фазы боевых действий, направленной на снижение интенсивности боёв. При этом ЦАХАЛ оставляет открытой возможность проведения наземной операции в Рафахе, где базируются последние ячейки ХАМАС.

Известно, что Израиль намерен наступать на Рафах, однако когда именно - не уточняется. В Белом доме ожидают от Тель-Авива идеального планирования операции с минимизацией рисков для мирного населения и проведением эвакуации.