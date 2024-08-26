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Greg_Novo
Owlcat Games представила трейлер Shadow of the Road — ролевой игры о древней Японии
В это время страна была охвачена гражданской войной между традиционалистскими силами сёгуна Токугавы и армией императора Муцухито, которую поддерживала британская East Nippon Company

Студия Rogue TraderOwlcat Games, которая известна игрой Warhammer 40,000: Rogue Trader, анонсировала новую игру — Shadow of the Road от Another Angle Games. Это пошаговая ролевая игра для PC, действие которой разворачивается в Японии 1868 года.

В это время страна была охвачена гражданской войной между традиционалистскими силами сёгуна Токугавы и армией императора Муцухито, которую поддерживала британская East Nippon Company. В мире игры сочетаются магия и технологии, а воины, шпионы и магические существа сражаются друг с другом. Игрок посетит древние храмы, которые соседствуют с впечатляющими паровыми машинами. В честь анонса игры выпустили трейлер, который показывает игровой процесс, включая изометрические виды и пошаговые бои с участием большого количества персонажей.

Игроку предстоит выполнить опасную миссию под руководством шпиона Токугавы. Он нанял ронинов Сатору и Акиру, чтобы защитить таинственного мальчика с невероятными и неконтролируемыми способностями. Во время путешествия к ним присоединятся другие персонажи, у каждого из которых есть своё прошлое и мотивы. Вместе они столкнутся с серьёзными опасностями, стремясь восстановить свою честь и изменить ход истории.

Игра позволяет игроку влиять на сюжет, формируя новые связи, разрывая старую дружбу или восстанавливая семейные узы. К сожалению, пока нет информации о дате выхода Shadow of the Road, поэтому остаётся только ждать новостей от издателя.

#warhammer #shadow of the road от another angle games #traderowlcat games
Источник: multiplayer.it
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