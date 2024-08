В июне PlayStation зарегистрировала рекордное количество геймеров в июне благодаря PS5 и ПК.

Sony продолжает инвестировать в PS5, и результаты, похоже, налицо. Компания представила данные по своему игровому подразделению, и по ним видно, что геймеры активно интересуются экосистемой PlayStation. Интерес геймеров к платформе не ослабевает, несмотря на то, что в последнее время не хватает высококлассных эксклюзивных игр, связанных с известными сагами.

Объявляя финансовые результаты первого квартала 2024 финансового года, Sony на пресс-конференции сообщила инвесторам, что активность пользователей в этот период оставалась высокой благодаря «расширению установленной базы PS5 и появлению хороших игр».

реклама

В июне PlayStation зарегистрировала 116 миллионов ежемесячных активных пользователей (PS5 и ПК), что стало самым высоким показателем за весь период. Помимо увеличения числа пользователей на PS5, активность пользователей повысилась благодаря выходу Helldivers 2 и Ghost of Tsushima для ПК. Rise of the Ronin и Stellar Blade также продемонстрировали высокие продажи.

Среди ближайших игр Sony — многопользовательский шутер Concord, однопользовательский платформер Astro Bot и приключенческая игра LEGO Horizon Adventures.