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Greg_Novo
Студия Nightdive захотела сделать ремастер No One Lives Forever
На недавно прошедшей в Сан-Франциско Game Developers Conference, глава компании Стивен Кик поделился своим видением "игры мечты", которую его команда желает обновить больше всего. Это The Operative: No One Lives Forever — шпионский шутер 2000 года, который оставил неизгладимый след в сердцах геймеров. Кик признался, что команда Nightdive "просто одержима" идеей ремастера этой игры.

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В мире видеоигр есть имена, которые не нуждаются в представлении. Одним из таких является студия Nightdive, специализирующаяся на возрождении классических игр для современных РС. С десятками успешных ремастеров и ремейков в своём портфолио, студия зарекомендовала себя как надёжный хранитель игрового наследия. Однако, среди всех проектов, одна игра остаётся неуловимой мечтой разработчиков — The Operative: No One Lives Forever.

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На недавно прошедшей в Сан-Франциско Game Developers Conference, глава компании Стивен Кик поделился своим видением "игры мечты", которую его команда желает обновить больше всего. Это The Operative: No One Lives Forever — шпионский шутер 2000 года, который оставил неизгладимый след в сердцах геймеров. Кик признался, что команда Nightdive "просто одержима" идеей ремастера этой игры.

В продолжение своего заявления, Стивен Кик обратился к Warner Bros. Games через Twitter с просьбой разрешить Nightdive Studios создать ремастер No One Lives Forever. Этот нестандартный подход к ведению переговоров не нов для Кика; в 2019 году он аналогичным образом запросил права на обновление игры Dark Forces, что в итоге привело к выпуску Star Wars: Dark Forces Remaster.

Ситуация с правами на No One Lives Forever оказалась сложнее. После серии продаж и перепродаж, авторские права на игру оказались "затеряны", и до сих пор не ясно, кто является их законным владельцем. Попытки Nightdive зарегистрировать торговую марку были заблокированы Activision и Warner Bros., что привело к выводу, что для ремастера требуется одобрение последних.

На данный момент Warner Bros. Games не дала официального ответа на обращение Nightdive. Однако, учитывая предыдущий успех Кика и его команды, сообщество игроков с нетерпением ожидает развития событий и надеется на скорое возвращение The Operative: No One Lives Forever в обновлённом виде.
С учетом прошлых достижений Nightdive и их страсти к классике, многие верят, что если Warner Bros. Games даст зелёный свет, то ремастер No One Lives Forever может стать одним из самых ожидаемых проектов в индустрии, возродив любимую классику для нового поколения геймеров.

#nightdive #no one lives forever
Источник: igromania.ru
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Возможен ремастер The Darkness от Nightdive Studios
Компания Nightdive Studios работает над ремастерингом игры "Звездные войны: Темные силы"
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